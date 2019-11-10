Суд в Польше сегодня будет избирать меру пресечения Игорю Мазуру

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сегодня в городе Люблин в Польше состоится судебное заседание по избранию меры пресечения украинцу Игорь Мазур. Об этом в комментарии УНН рассказал заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"Заседание суда по избранию меры пресечения назначен на 16:00 в Люблине", - сообщил Кирилич.

Генеральный консул и консул Украины в Люблине будут присутствовать на судебном заседании, к делу привлечены адвокат и переводчик.

"Стратегия защиты выработана, консулы имеют опыт защиты прав украинцев в таких делах, которые заканчивались увольнением задержанных соотечественников", - подчеркнул дипломат.

Как сообщал УНН, 9 ноября в Польше задержали заместителя командира УНСО, добровольца Игоря Мазура.

Вицеспикер Сейма Польши Малгожата Ґошевська заверила, что задержание активиста и ветерана войны в Донбассе Игоря Мазура в Польше является "исключительно техническим" шагом и гарантирует невиновность задержанного.

Напомним, Игорь Мазур активист и участник Революции Достоинства, в 2014-м году был руководителем "Правого сектора" в Киевской области и начальником штаба двадцать четвёртой сотни Самооборона Майдана.

С мая 2014 года воевал в зоне проведения АТО в добровольческом батальоне, в 2015-м году вступил в ряды ВСУ. После демобилизации продолжил активную общественную деятельность, стал председателем партии УНА-УНСО и заместителем главного командира УНСО.

Кроме того Игорь Мазур является главным специалистом Офиса Уполномоченного ВРУ по правам человека, помощником народного депутата Украины и имеет государственные награды, полученные за участие в защите независимости и суверенитета Украины.