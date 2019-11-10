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В "Слуге народа" назвали ориентировочное время проведения местных выборов

В "Слуге народа" назвали ориентировочное время проведения местных выборов

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Если реформа децентрализации будет завершена ранее чем за 70 дней до местных выборов, то возможно они состоятся досрочно. Об этом заявил новый лидер партии "Слуги народа" Александр Корниенко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Мы стоим на том, что местные выборы должны завершить реформу децентрализации. Если реформа децентрализации будет завершена раньше чем через семьдесят дней до местных выборов по Конституции, то возможно они будут раньше. Возможно, это будет летом, возможно, это будет конец весны", - сказал Корниенко.

Напомним, Президент поручил до 1 декабря представить предложения изменений в Конституцию относительно децентрализации власти.

Источник: УНН
Теги: децентрализация, Слуга народа
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