"Слуга народа" изменит идеологию: не все нардепы поддерживают либеральные идеи

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Идеология партии "Слуги народа" будет дорабатываться. Ведь не все народные депутаты поддерживают либеральные идеи. Об этом заявил новый лидер партии "Слуги народа" Александр Корниенко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Идеология у нас либертарианская... Будет ли она меняться? Будет дорабатываться. Ведь либеральные идеи не всеми депутатами пока поддерживаются, то есть надо искать, какие-то компромиссы между либеральными и социалистическими...", - сказал Корниенко.

По его словам, идеология партии точно связана с увеличением доступа человека к управлению страной.

"У нас человекоцентризм. Пока что если смотреть по нашим решением мы движемся к народовластию, в сторону увеличения возможностей для людей. Но есть и консервативные моменты, связанные с тем, что построить в Украине либерализм сразу сложно", - рассказал Корниенко.

Напомним, Корниенко рассказал о новой модели партии власти от "Слуги народа" .



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