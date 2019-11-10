МИД Польши прокомментировал задержание Игоря Мазура

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Дело гражданина Украины Игоря Мазура решит суд, но стороны соглашения Интерпола иногда прибегают к злоупотреблениям. Такое мнение высказал министр Яцек Чапутович. Об УНН этом сообщает со ссылкой на Польское радио.

Глава польского МИД Яцек Чапутович заявил, что стороны сделки Интерпола иногда злоупотребляют своими полномочиями в рамках этого соглашения. Этими словами министр прокомментировал задержание пограничной службой Польши украинском активиста, ветерана войны в Донбассе, сотрудника Офиса Уполномеченного по правам человека Украины Игоря Мазура.

"Решение приняла пограничная служба, которой не известно о том, какую функцию выполняет человек, внесенный в список Интерпола. И Украина, и Россия являются сторонами соглашения Интерпола, и обязанностью пограничной службы является задержать такое лицо", - сказал министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на встрече с журналистами в Берлине.

Глава МИД заверил, что польские консульские службы выясняют с украинской стороной причины внесения Россией фамилии Игоря Мазура в этот список. Министр отметил, что польские органы примут соответствующие решения согласно нормам международного права.

Как сообщал УНН, 9 ноября в Польше задержали заместителя командира УНСО, добровольца Игоря Мазура.

Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Ґошевська заверила, что задержание активиста и ветерана войны в Донбассе Игоря Мазура в Польше является "исключительно техническим" шагом для гарантирования невиновности задержанного.

Напомним, Игорь Мазур активист и участник Революции Достоинства, в 2014-м году был руководителем "Правого сектора" в Киевской области и начальником штаба двадцать четвёртой сотни Самооборона Майдана.

С мая 2014 го воевал в зоне проведения АТО в добровольческом батальоне, в 2015-м году вступил в ряды ВСУ. После демобилизации продолжил активную общественную деятельность, стал председателем партии УНА-УНСО и заместителем главного командира УНСО.

Кроме того Игорь Мазур является главным специалистом Офиса Уполномоченного ВРУ по правам человека, помощником народного депутата Украины и имеет государственные награды, полученные за участие в защите независимости и суверенитета Украины.