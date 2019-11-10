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МИД Польши прокомментировал задержание Игоря Мазура

МИД Польши прокомментировал задержание Игоря Мазура

Яцек Чапутович

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Дело гражданина Украины Игоря Мазура решит суд, но стороны соглашения Интерпола иногда прибегают к злоупотреблениям. Такое мнение высказал министр Яцек Чапутович. Об УНН этом сообщает со ссылкой на Польское радио.

Глава польского МИД Яцек Чапутович заявил, что стороны сделки Интерпола иногда злоупотребляют своими полномочиями в рамках этого соглашения. Этими словами министр прокомментировал задержание пограничной службой Польши украинском активиста, ветерана войны в Донбассе, сотрудника Офиса Уполномеченного по правам человека Украины Игоря Мазура.

"Решение приняла пограничная служба, которой не известно о том, какую функцию выполняет человек, внесенный в список Интерпола. И Украина, и Россия являются сторонами соглашения Интерпола, и обязанностью пограничной службы является задержать такое лицо", - сказал министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на встрече с журналистами в Берлине.

Глава МИД заверил, что польские консульские службы выясняют с украинской стороной причины внесения Россией фамилии Игоря Мазура в этот список. Министр отметил, что польские органы примут соответствующие решения согласно нормам международного права.

Как сообщал УНН, 9 ноября в Польше задержали заместителя командира УНСО, добровольца Игоря Мазура.
Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Ґошевська заверила, что задержание активиста и ветерана войны в Донбассе Игоря Мазура в Польше является "исключительно техническим" шагом для гарантирования невиновности задержанного.

Напомним, Игорь Мазур активист и участник Революции Достоинства, в 2014-м году был руководителем "Правого сектора" в Киевской области и начальником штаба двадцать четвёртой сотни Самооборона Майдана.

С мая 2014 го воевал в зоне проведения АТО в добровольческом батальоне, в 2015-м году вступил в ряды ВСУ. После демобилизации продолжил активную общественную деятельность, стал председателем партии УНА-УНСО и заместителем главного командира УНСО.

Кроме того Игорь Мазур является главным специалистом Офиса Уполномоченного ВРУ по правам человека, помощником народного депутата Украины и имеет государственные награды, полученные за участие в защите независимости и суверенитета Украины.

Источник: УНН
Теги: Польша
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