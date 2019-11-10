Второй этап съезда партии "Слуга народа" состоится до 15 февраля

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сегодня в столице состоялся первый этап съезда партии "Слуга народа", ожидается, что следующий этап состоится до 15 февраля 2020 года. Об этом сообщил новоизбранный глава партии Александр Корниенко, передает УНН.

"Объявляю, перерыв не позднее чем до 15 февраля 2020 года и объявляю о завершении первого этапа внеочередного съезда политической партии "Слуга народа", - сказал Корниенко.

Напомним, на съезде 10 ноября новым председателем партии "Слуга народа" стал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко вместо Дмитрия Разумкова, который занимает должность спикера Верховной Рады.

Кроме того, была создана рабочая группа по наработке изменений в устав партии.