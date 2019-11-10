Мазура отдали на поруки украинскому консулу

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Суда об избрании меры пресечения Игорь Мазур не будет - украинца передали на поруки консулу. Об этом сообщила Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

Раньше запланированного судебного заседания не будет.

"Сотрудник Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека передан на поруки Генерального консула Украины в Люблине.

На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он будет проживать в Генеральном консульстве", - сообщила Денисова.

Она отметила, что сейчас прилагается максимум усилий для возвращения Мазура домой и не превращение его в заложника "политической мести РФ".

"Борьба за судьбу нашего соотечественника продолжается", - сообщила она.

Напомним, в 16 часов в Люблине должен был состояться суд по избранию меры пресечения украинцу, ветерану АТО Игорю Мазуру, задержанному 9 ноября на польской границе по запросу РФ.