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Партию "Слуга народа" пополнили Арахамия, Дубинский и еще ряд нардепов

Партию "Слуга народа" пополнили Арахамия, Дубинский и еще ряд нардепов

Давид Арахамия

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Во время съезда партии "Слуга народа" в ряды политической силы приняли председателя фракции "Слуга народа" в ВР Давида Арахамию, народных депутатов Александра Дубинского, Максима Бужанского и Антона Полякова, передает корреспондент.

Также, кроме Арахамии, Дубинского, Бужанского и Полякова, членами партии стали: народные депутаты Николай Тищенко, Ирина Борзова, Евгения Кравчук, Святослав Юраш и еще около 20 народных депутатов.

Напомним, сегодня в столице состоялся первый этап съезда партии "Слуга народа", ожидается, что следующий этап состоится до 15 февраля 2020 года.

Как сообщалось ранее, новым лидером партии "Слуга народа" стал Александр Корниенко.

Источник: УНН
Теги: Слуга народа, Давид Арахамия
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