Партию "Слуга народа" пополнили Арахамия, Дубинский и еще ряд нардепов

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Во время съезда партии "Слуга народа" в ряды политической силы приняли председателя фракции "Слуга народа" в ВР Давида Арахамию, народных депутатов Александра Дубинского, Максима Бужанского и Антона Полякова, передает корреспондент.

Также, кроме Арахамии, Дубинского, Бужанского и Полякова, членами партии стали: народные депутаты Николай Тищенко, Ирина Борзова, Евгения Кравчук, Святослав Юраш и еще около 20 народных депутатов.

Напомним, сегодня в столице состоялся первый этап съезда партии "Слуга народа", ожидается, что следующий этап состоится до 15 февраля 2020 года.



Как сообщалось ранее, новым лидером партии "Слуга народа" стал Александр Корниенко.



