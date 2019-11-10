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Силы ООС заняли новые позиции в районе Петровского

Силы ООС заняли новые позиции в районе Петровского

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Силы Операции объединенных сил заняли новые позиции на участке разведения №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское. Об этом сегодня сообщили в штабе ООС, передает УНН.

"Сегодня, по графику, на участке разведения № 3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское еще 11 военных ВСУ и 14 единиц вооружения изменили свое тактическое положение", - сообщили в штабе.

Сообщается, что на новых позициях построены блиндажи для проживания армейцев, столовая, хранилища для боеприпасов и продовольствия, баня с парной, а также санитарные сооружения.

"Позиции были подготовлены заранее подразделениями из состава резерва. Данные фортификационные сооружения на 100 процентов готовы как для проживания личного состава, так и для ведения обороны на нашем участке ответственности", - отметил командир подразделения.

Источник: УНН
Теги: ООС
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