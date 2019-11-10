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"Слуги народа" планируют изменить "морально устаревший" закон о политических партиях

"Слуги народа" планируют изменить "морально устаревший" закон о политических партиях

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Фракция партии "Слуга народа" планирует в ближайшее время инициировать изменения в законодательство о политических партиях. Об этом заявил новоизбранный лидер партии Александр Корниенко во время съезда политсилы, передает корреспондент УНН.

"В ближайшее время мы инициируем изменения в законодательстве о политических партиях. Законы о политических партиях морально и технически устарели", - сказал Корниенко.

Напомним, партия "Слуга народа" предлагает для Украины новую модель партии власти.

Как сообщалось ранее, сегодня, 10 ноября Корниенко избран лидером партии "Слуги народа".

Также, идеология партии "Слуга народа" будет дорабатываться. Ведь не все народные депутаты поддерживают либеральные идеи.

Источник: УНН
Теги: Слуга народа
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