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Судебное разбирательство в отношении одного из фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" на стадии завершения

Судебное разбирательство в отношении одного из фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" на стадии завершения

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Дело политзаключенного, одного из фигурантов так называемого "дела Хизб ут-Тахрир" Энвера Сейтосманов, которому сегодня исполнилось 33 года, на стадии завершения. Об этом сообщает организация "Крымская солидарность" в Facebook, передает УНН.

"На данный момент (Энвер Сейтосманов ред.) находится за пределами Крыма, в Ростове-на-Дону, где в отношении него проходят судебные заседания, дело на стадии завершения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, до своего ареста Энвер жил вместе с матерью и братом в селе Тыловое Балаклавского района города Севастополя. Он активно помогал семьям политзаключенных, которым уже были вынесены обвинительные приговоры. 

Напомним, Энвера Сейтосманов обвиняют в преступлении по части 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса России "Участие в деятельности террористической организации". Братьев Эрнеста и Энвера Сейтосмановых российские силовики задержали 10 мая 2018 в Тыловой Балаклавского района Севастополя после проведенных обысков.

Как сообщалось ранее, суд в Симферополе еще на три месяца продлил арест семи фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир".

Источник: УНН
Теги: Крым, оккупация
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