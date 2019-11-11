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Зеленский нашел замену Герусу на должность своего представителя в Кабмине

Зеленский нашел замену Герусу на должность своего представителя в Кабмине

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сменил своего представителя в Кабинете министров Украины, уволив с этой должности народного депутата Андрея Геруса и назначив на эту должность Алексея Перевезенцева. Об этом говорится в президентских указах №№838, 839 от 11 ноября, передает УНН.

"Назначить Перевезенцева Алексея Юрьевича Представителем Президента Украины в Кабинете Министров Украины (вне штата)", - говорится в тексте документа.

Предыдущим указом Президент уволил Геруса Андрея Михайловича с должности Представителя Президента Украины в Кабинете Министров Украины.

Добавим, Алексей Перевезенцев работал в должности государственного секретаря Министерства экономического развития и торговли и ушел с должности в сентябре 2019 года (уже из Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства). Член наблюдательного совета ПАО "Укрэксимбанк". Ранее входил в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, Зеленский назначил Геруса представителем Президента в Кабмине в мае.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, указы, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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