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Милованов предложил платить ученым 20% за их изобретения

Милованов предложил платить ученым 20% за их изобретения

Тимофей Милованов

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов предложил изменить законодательство, чтобы каждый - от студента до профессора, мог зарегистрировать свою идею или изобретение, а бизнесмены могли ее купить и вернуть автору 10-20% от стоимости. Об этом министр написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"У меня есть предложение, я хочу изменить законодательство таким образом, чтобы каждый - от студента до аспиранта, до профессора - могли легко зарегистрировать свою научную идею или изобретение, а бизнесу - легко их внедрить. И после этого 20 или 10% прибыли возвращались напрямую тем, кто придумал эту идею", - написал Тимофей Милованов.

Министр отметил, что таким образом ученые станут успешными и богатыми, а также счастливыми, а общество - богатым.

"Наука - основа высокотехнологичных отраслей экономики. И поэтому благосостояния всех украинцев", - добавил Тимофей Милованов.

Напомним, Милованов рассказал, что в правительстве есть более 130 стратегий развития.

Источник: УНН
Теги: наука, ученые, Тимофей Милованов
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