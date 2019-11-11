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Разумков пообещал нардепам тяжелую неделю: Госбюджет рассмотрят в четверг

Разумков пообещал нардепам тяжелую неделю: Госбюджет рассмотрят в четверг

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Нынешняя пленарная неделя будет для народных избранников тяжелой. В частности, парламентарии планируют рассмотреть проект Государственного бюджета на следующий год в четверг, 14 ноября. Об этом заявил глава ВРУ Дмитрий Разумков во время Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"У нас будет достаточно напряженная, тяжелая неделя - очень много важных вопросов, которые предстоит рассмотреть на пленарных заседаниях Верховной Рады. На этой неделе предусмотрено к рассмотрению вопрос проекта закона о Государственном бюджете на 2020 год... Скорее всего, в четверг мы могли бы рассмотреть этот важный законопроект", - отметил Разумков.

По его словам, сегодня на заседании присутствует поэтому вопросу Премьер-министр Алексей Гончарук.

При этом он добавил, что на прошлой сессионной неделе нардепы рассмотрели 51 вопрос повестки дня, в частности, 12 законов было принято в целом, а 10 законопроектов приняты за основу.

Напомним, сегодня, 11 ноября, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития рассмотрит законопроект Президента Владимира Зеленского о демонополизации спиртовой отрасли (№2300).

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, заседание, Дмитрий Разумков, Бюджет-2020
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