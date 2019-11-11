Украина имеет больше времени для отстаивания своей позиции по "Северному потоку-2" - Разумков

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что у Украины появилось больше времени для объяснения своей позиции относительно строительства "Северного потока-2" для немецких политиков. Об этом спикер парламента заявил во время Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"По состоянию на сегодня этот вопрос все же будут рассматривать, но уже на этой неделе. То есть у нас появилось дополнительное время для освещения и отстаивания нашей позиции на международной арене. Я надеюсь, что этим воспользуются наши коллеги из МИДа и других организаций, которые сегодня занимаются этим вопросом", - отметил Разумков.

По его словам, на прошлой неделе в связи с неголосованием вопроса по "Северному потоку-2" в Бундестаге многие представители украинского государства проводили встречи с немецкими коллегами для донесения им позиции Украины. В частности, среди таких представителей стран были и отдельные парламентарии.

Напомним, глава представительства Украины в ЕС Николай Точицкий обратился в Европарламент в связи с поправками, вынесенными на голосование в Бундестаге, которые могут позволить проекту "Северный поток-2" обойти газовую директиву ЕС.