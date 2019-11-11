На этой неделе нардепы заслушают министра здравоохранения

КИЕВ. 11 ноября. УНН. На этой неделе народные депутаты во время часа вопросов к правительству заслушают министра здравоохранения Зоряну Скалецкую. Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков во время Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"Я предлагаю определить на пятницу - на час вопросов к правительству пригласить министра здравоохранения", - отметил Разумков.

По его словам, народные депутаты зададут свои вопросы о ходе реформ в медицинской отрасли, а также по финансированию сферы.

При этом он добавил, что инициировала приглашение главы МОЗ в парламент на этой неделе фракция "Европейская солидарность", которую позже поддержала фракция "Слуга народа".

Напомним, почти 64% средств, запланированных на здравоохранение в Государственном бюджете-2020, пойдут на Программу медицинских гарантий по обеспечению 6 видов бесплатной медицинской помощи пациентам в Украине: первичную, специализированную амбулаторную, госпитальную, экстренную, паллиативную и реабилитацию, а также реимбурсацию лекарственных средств.



