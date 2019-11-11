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Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 11 ноября 2019
13:16
Украинские Национальные Новости
Осведомленность граждан объединяет страну
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Понедельник, 11 ноября 2019, 12:57
•
Саша Картер
•
3930
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Зеленский: вопрос продажи земли иностранцам вынесут на референдум
Детали читайте позже на
УНН
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Источник:
УНН
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