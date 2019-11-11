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Зеленский: вопрос продажи земли иностранцам вынесут на референдум

Детали читайте позже на УНН.

Источник: УНН
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