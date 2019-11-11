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Елена Зеленская украсила обложку декабрьского выпуска Vogue

Елена Зеленская украсила обложку декабрьского выпуска Vogue

фотогалерея

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Первая леди Украины Елена Зеленская появится на обложке декабрьского номера Vogue UA, сообщает УНН.

В издании сообщают, что фотосессия с участием международной съемочной команды воплотилась в широкоформатную журнальную историю, в которой героиня рассказывает о жизни в новом статусе, новых обязанностях и возможностях, а также о моде как инструменте культурной дипломатии.

“Мы сделали три обложки с главной героиней номера, чтобы показать ее в разных качествах. На одной — строгий официальный портрет. На другой Елена запечатлена со своей семьей, и в окружении самых важных людей ее жизни она иная — трогательная и безмятежная. На третьей, digital-обложке, мы видим просто женщину — красивую и обаятельную. Мы задумывали предельно честную и искреннюю историю, и для работы над проектом пригласили голландского фотографа Пола Беллаарта — его почти документальный стиль позволил показать первую леди максимально правдиво, такой, какая она есть в жизни”, — комментирует главный редактор Vogue UA Филипп Власов.

На фото Елена Зеленская предстает в образах, созданных стилистами с помощью одежды таких мировых брендов как Prada, Celine by Hedi Slimane, Lemaire. Фотографом выступил Пол Беллаарт, сотрудничающий с различными модными журналами по всему миру.

Елена Зеленская стала первой, из жен украинский президентов, украсившей собой обложку Vogue UA. В разных станах, в разные годы первые леди украшали собой обложки местных версий журнала, в частности на обложке журнала в США появлялась Мишель Обама.

Источник: УНН
Теги: Елена Зеленская
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