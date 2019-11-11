Елена Зеленская украсила обложку декабрьского выпуска Vogue

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Первая леди Украины Елена Зеленская появится на обложке декабрьского номера Vogue UA, сообщает УНН.

В издании сообщают, что фотосессия с участием международной съемочной команды воплотилась в широкоформатную журнальную историю, в которой героиня рассказывает о жизни в новом статусе, новых обязанностях и возможностях, а также о моде как инструменте культурной дипломатии.

“Мы сделали три обложки с главной героиней номера, чтобы показать ее в разных качествах. На одной — строгий официальный портрет. На другой Елена запечатлена со своей семьей, и в окружении самых важных людей ее жизни она иная — трогательная и безмятежная. На третьей, digital-обложке, мы видим просто женщину — красивую и обаятельную. Мы задумывали предельно честную и искреннюю историю, и для работы над проектом пригласили голландского фотографа Пола Беллаарта — его почти документальный стиль позволил показать первую леди максимально правдиво, такой, какая она есть в жизни”, — комментирует главный редактор Vogue UA Филипп Власов.

На фото Елена Зеленская предстает в образах, созданных стилистами с помощью одежды таких мировых брендов как Prada, Celine by Hedi Slimane, Lemaire. Фотографом выступил Пол Беллаарт, сотрудничающий с различными модными журналами по всему миру.

Елена Зеленская стала первой, из жен украинский президентов, украсившей собой обложку Vogue UA. В разных станах, в разные годы первые леди украшали собой обложки местных версий журнала, в частности на обложке журнала в США появлялась Мишель Обама.