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Правительство предусмотрело строительство спортплощадок в опорных школах, заморозив многие программы

Правительство предусмотрело строительство спортплощадок в опорных школах, заморозив многие программы

Алексей Гончарук

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Правительство предусмотрело строительство спортивных площадок в опорных школах, тогда как многие программы по развитию спорта пришлось оставить без финансирования. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время Согласительного совета, передает корреспондент.

"Мы предусмотрели программой развития и строительства усовершенствования опорных школ в регионах - более чем на 3 млрд грн, и в проектах этих школ предусмотрели создание спортивных площадок. Есть много решений асимметричных, которые мы предложили для того, чтобы компенсировать отсутствие прямого финансирования по отдельным бюджетным программам", - отметил Гончарук.

По его словам, в правительство при подготовке проекта бюджета на следующий год ко второму чтению поступило много предложений, учесть которые не было возможности из-за нехватки средств бюджета, поэтому чиновники смогли соблюсти рекомендации по отдельным предложениях и частично.

При этом глава Комитета по вопросам молодежи и спорта отметил, что правительство в ходе подготовки проекта Госбюджета на следующий год отменил много предложений профильного комитета по развитию спорта, в частности не предусмотрел финансирование для программ по спортивной реабилитации инвалидов, отменил субвенции на реконструкцию 25-метровых бассейнов, на дворцы спорта, на оплату работников детских спортивных школ, а также строительство современного биатлонного спорта.

Напомним, нынешняя пленарная неделя будет для народных избранников тяжелой. В частности, парламентарии планируют рассмотреть проект Государственного бюджета на следующий год в четверг, 14 ноября.

Источник: УНН
Теги: правительство, строительство, школа
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