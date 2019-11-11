Гончарук: рынок земли не откроют, пока не будет базы данных сельскохозяйственных земель

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Не может быть и речи об открытии рынков земли, пока в государственный кадастр не будут внесены все сельскохозяйственные земли. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время совещания по реформированию деятельности Держгеокадастру, передает корреспондент УНН.

"До 1 августа следующего года в государственный кадастр должны быть внесены абсолютно все земли сельскохозяйственного назначения. Мы неоднократно говорили, что не может быть и речи о том, чтобы говорить о каких-то рынках земли, пока в базе данных нет порядка", - сказал Алексей Гончарук.

Также премьер-министр отметил, что в Украине есть публичная кадастровая карта, но она давно просрочена.

"Уже сейчас проводится ортофотосъемка принципиально другого качества территории Украины. Две области должны быть завершены в этом году. Мы пропилотируем интерпретацию этих данных за зиму и весной, как только зима закончится, будет проведена ортофотосъемка всей территории Украины. Это значит, что на конец лета у нас качество данных о земле будет принципиально иным", - добавил Алексей Гончарук.

Напомним, во фракции "Слуга народа" выступили против быстрого запуска рынка земли.