Зеленский внес изменения в положение о Комиссии по биобезопасности при СНБО

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в пункт 5 Положения о Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Украины. Об этом говорится в Президентском Указе № 840/2019 от 11 ноября, передает УНН.

"Внести в пункт 5 Положения о Комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 10 июня 2009 года № 423 "О Комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны Украины" (в редакции Указа от 21 апреля 2017 года № 113, с изменением, внесенным Указом от 20 ноября 2017 года № 377), изменение, заменив в абзаце четвертом слова "представитель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения (по согласованию); представитель определенный Главой Администрации Президента Украины; первый заместитель (заместитель) министра аграрной политики и продовольствия Украины, Министра внутренних дел Украины, Министра экологии и природных ресурсов Украины" словами "представитель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования (по согласованию); представители, определенные Руководителем Офиса Президента Украины; первый заместитель (заместитель) министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Министра энергетики и защиты окружающей среды Украины, Министра внутренних дел Украины", - говорится в указе.

Как ранее сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский сменил своего представителя в Кабинете министров Украины, уволив с этой должности народного депутата Андрея Геруса и назначив на эту должность Алексея Перевезенцева.