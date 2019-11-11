В Раде не исключают коллапс работы органов соцзащиты на Донбассе из-за сокращения чиновников

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В связи с анонсированным правительством сокращением количества государственных служащих в органах социальной защиты населения в Донецкой и Луганской областях возможен коллапс, поскольку и сейчас, до сокращения, в отдельных учреждениях наблюдаются значительные очереди из вынужденных переселенцев и жителей оккупированных территорий. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец во время Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"Наверное, это очень хорошо - сокращение, но почему в решении Кабинета министров не были предусмотрены особенности Донецкой и Луганской области. Например, в Волновахском районе работает сейчас 229 человек, после сокращения остается 70, Управление соцзащиты населения сейчас - 104, остается 30, сто тысяч населения, проживающего - более ста тысяч переселенцев. Там сейчас очереди невероятные, а после сокращения - представляете, что там будет происходить", - отметил Лубинець.

По его словам, кроме того, ежедневно в населенные пункты Донецкой и Луганской областей прибывают тысячи граждан Украины из ОРДЛО.

При этом глава Кабмина Алексей Гончарук подчеркнул, что правительство, в первую очередь, сокращает ненужные функции госчиновников, а не людей.

Напомним, Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений в рамках пятидневного выездного заседания на Донбасс 23 октября провел заседание в городе Краматорск, на котором обсуждалось состояние соблюдения прав граждан в зоне проведения ООС и оккупированных территориях.