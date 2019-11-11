В Раде предложили отсрочить введение уголовных проступков

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Введение института уголовных проступков придется отложить, так как многие правоохранительные органы не успели подготовиться к этому. Об этом заявил председатель комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"К сожалению, мы обнаружили, что целый ряд правоохранительных органов оказался не готов к этому процессу. В частности, абсолютную неготовность выявило Государственное бюро расследований, и мы будем делать соответствующие выводы. В связи с этим мы будем просить поставить в повестку дня и рассматривать на комитете законопроект 2155 об отсрочке времени вступления в действие на 3-6 месяцев закона о введении уголовных проступков", - отметил Монастырский.

По его словам, институт уголовных проступков должен вводиться с 1 января следующего года, в соответствии с чем все уголовные преступления будут поделены на преступления и проступки. К этому времени все правоохранительные органы должны подготовиться к внедрению этого института.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в государстве должна состояться "не фасадная, а настоящая" реформа судебной системы, чтобы работа правоохранительных органов не была напрасной.