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Госгеокадастр и Совет ветеранов Украины подписали меморандум о предоставлении ветеранам земель

Госгеокадастр и Совет ветеранов Украины подписали меморандум о предоставлении ветеранам земель

Алексей Гончарук

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между главными управлениями Госгеокадастра в областях и Советом ветеранов Украины в сфере обеспечения участников боевых действий земельными участками. Подписание состоялось во время совещания по реформированию деятельности Госгеокадастра, передает корреспондент УНН.

"Мы знаем о проблемах участников АТО. Точнее, не о проблемах, а о выполнении фактически обязательств государства перед этой категорией людей. И сегодня мы планируем подписание меморандума с 24 областными организациями из участников АТО, где будут зафиксированы перечни земельных участков, которые должны быть предоставлены им в рамках бесплатной приватизации", - сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

После этого состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между главными управлениями Госгеокадастра в областях и Советом ветеранов Украины в сфере обеспечения участников боевых действий земельными участками.

Напомним, Алексей Гончарук сообщил, что рынок земли не откроют, пока не будет базы данных сельскохозяйственных земель.

Источник: УНН
Теги: земля, ветераны, Госгеокадастр
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