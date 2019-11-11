В Раде планируют завершить работу над Избирательным кодексом

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В ближайшее парламентарии подойдут к окончательной редакции проекта Избирательного кодекса, который предусматривает открытые списки. Об этом заявил представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук во время Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"В ближайшее время будет актуализирована конечная редакция замечаний относительно Избирательного кодекса", - отметил Стефанчук.

Он попросил народных депутатов найти возможность рассмотреть этот вопрос, чтобы Избирательный кодекс с открытыми списками в ближайшее время заработал в Украине.

При этом он добавил, что Рада работает над блоком законов относительно народовластия. Всего пока парламентарии вышли на 7-8 законопроектов, которые будут внесены в сессионный зал в ближайшее время.

Напомним, 3 октября Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления № 0978/П об Избирательном кодексе Украины с предложениями Президента Украины от 13.09.2019. Соответствующее решение поддержали 270 народных депутатов.