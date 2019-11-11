Законопроект Зеленского о демонополизации спирта не готов к рассмотрению - комитет ВР

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Члены комитета Верховной Рады по вопросам развития экономики решили перенести обсуждение президентского законопроекта о демонополизации спирта (№2300) из-за его "сырости" и отсутствия экономических расчетов, сообщает корреспондент УНН.

"Об экономическом влиянии и экономическом факторе в этом законопроекте речь не идет, как и в пояснительной записке. У нас следующий комитет в среду, давайте попробуем собрать подкомитет с рабочей группой, проговорить цифры, ведь это отрасль критическая для страны. И сейчас принимать решение вслепую, не видя никаких цифр, никакого влияния и прогноза на экономику в целом - это недальновидно", - отметил председатель комитета Дмитрий Наталуха.

Тот факт, что профильное министерство не предоставило членам комитета экономические просчеты по законопроекту, засвидетельствовал и Секретариат.

Выслушав доклад представителей Министерства экономики, народные депутаты отметили, что правительство не готово озвучить модель реформирования спиртовой отрасли в целом, потому что там предлагают демонополизировать спиртовую отрасль уже сейчас, а план приватизации ГП "Укрспирт" готовят только на декабрь, хотя это взаимосвязанные процессы. В комитете прозвучало предложение перенести обсуждение на декабрь, когда Министерство экономики сможет представить полноценный план приватизации ГП "Укрспирт".

Делать демонополизацию без одновременной приватизации - это диверсия против Украины, заявили присутствующие на заседании этого комитета представители профсоюза ГП "Укрспирт". Они предлагают отдать на приватизацию неработающие спиртовые заводы, а те, что работают, обеспечивают людей рабочими местами и платят налоги в бюджеты - пока оставить в распоряжении государства.

На отсутствие экономических расчетов в законопроекте Зеленского обратило внимание и Главное научно-экспертное управление Верховной Рады, который проводит экспертизу всех законопроектов. Там отметили, что предложенная демонополизация спиртовой отрасли не содержит просчетов влияния на экономику страны, рисков и прогнозов, и поэтому не понятно, чем она лучше существующей.

Напомним, законопроект Зеленского предлагает отменить монополию государственных заводов на производство спирта и разрешить этой деятельностью заниматься, по сути, всем желающим при наличии соответствующей лицензии. Также предлагается отменить норму, обязывающую использовать украинский спирт для производства алкогольных напитков, реализуемых на территории Украины.

Законопроект был зарегистрирован 23 октября и вызвал бурную дискуссию в экспертной среде. Экономисты предупреждают: если отрасль демонополизировать перед приватизацией ГП "Укрспирт" - стоимость активов государственного предприятия сравнится с ценой металлолома.

И добавляют, что отмена госмонополии на производство спирта спровоцирует в Украине бум фальсификата и создание частных монополий.

В общем, большинство экспертов склоняются к мнению, что законопроект Зеленского о демонополизации спирта выгоден только крупным водочным компаниям, которые после получения лицензий построят собственные мини-заводы и будут диктовать свои условия рынку, в частности, средним и мелким производителям.

В то же время, приватизация ГП "Укрспирт" окажется под угрозой срыва, поскольку водочные компании после получения лицензии не будут выкупать у государства спиртзаводы и вкладывать в них средства.

Поэтому, среди противников демонополизации и представители профсоюза ГП "Укрспирт", которые считают, что демонополизация спиртовой отрасли приведет к тому, что 5 тысяч их сотрудников останутся на улице, а заводы в регионах превратятся в металлолом.