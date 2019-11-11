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В районе Петровского завершилась практическая фаза разведения

В районе Петровского завершилась практическая фаза разведения

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В районе Богдановки и Петровского завершилась практическая фаза разведения от линии разграничения сил и средств Вооруженных сил Украины и оккупационных войск. 12 ноября начнется разминирование участка. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев.

"На участке разведения №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское сегодня в 12:00 завершились третьи сутки разведения сил и средств, в рамках которой определенные военнослужащие изменили тактическое положение. Мероприятие состоялось зеркально, параллельно с противником", - сказал Агеев.

По его словам, с завтрашнего дня на этом участке запланировано начало процесса разминирования участка.

Напомним, 9 ноября началась практическая фаза разведения сил и средств на участке в районе Богдановки и Петровского.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, отвод войск, ООС
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