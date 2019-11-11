Зеленский назначил главу Кировоградской ОГА

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Балоня главой Кировоградской областной государственной администрации. Об этом говорится в указе Главы государства №836/2019 от 8 ноября, передает УНН.

"Назначить Балоня Андрея Богдановича председателем Кировоградской областной государственной администрации", - говорится в тексте документа.

Предыдущим указом Президент освободил Светлану Лобанову от временного исполнения обязанностей председателя Кировоградской областной государственной администрации.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в июне подписал указ об увольнении с должности предыдущего председателя Кировоградской ОГА.