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Понедельник, 11 ноября 2019, 14:44 • Юлия Шрамко • 3960
Зеленский назначил главу Кировоградской ОГА
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Балоня главой Кировоградской областной государственной администрации. Об этом говорится в указе Главы государства №836/2019 от 8 ноября, передает УНН.
"Назначить Балоня Андрея Богдановича председателем Кировоградской областной государственной администрации", - говорится в тексте документа.
Предыдущим указом Президент освободил Светлану Лобанову от временного исполнения обязанностей председателя Кировоградской областной государственной администрации.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в июне подписал указ об увольнении с должности предыдущего председателя Кировоградской ОГА.
Источник: УНН
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