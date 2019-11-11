В районе Петровского завтра начнется процесс разминирования - штаб

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В районе Богдановки и Петровского Донецкой области завтра, 12 ноября, начнется процесс разминирования. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев.

"С завтрашнего дня на участке (разведения №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское - ред.) запланировано начало процесса разминирования", - сказал Агеев.

Напомним, сегодня, 11 ноября, в районе Богдановки и Петровского завершилась практическая фаза разведения от линии разграничения сил и средств Вооруженных сил Украины и оккупационных войск.

Как сообщалось ранее, 9 ноября началась практическая фаза разведения сил и средств на участке в районе Богдановки и Петровского.