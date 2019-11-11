Регистрация | Вход |
USD: 24,50 -0,0139  EUR: 27,04 -0,1208 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 11 ноября 2019 16:18
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Житомирской области застрелили адвоката одного из подозреваемых по делу Вороненкова
В Житомирской области застрелили адвоката одного из подозреваемых по делу Вороненкова
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3225
Версия для печати

В районе Петровского завтра начнется процесс разминирования - штаб

В районе Петровского завтра начнется процесс разминирования - штаб

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В районе Богдановки и Петровского Донецкой области завтра, 12 ноября, начнется процесс разминирования. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев.

"С завтрашнего дня на участке (разведения №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское - ред.) запланировано начало процесса разминирования", - сказал Агеев.

Напомним, сегодня, 11 ноября, в районе Богдановки и Петровского завершилась практическая фаза разведения от линии разграничения сил и средств Вооруженных сил Украины и оккупационных войск.

Как сообщалось ранее, 9 ноября началась практическая фаза разведения сил и средств на участке в районе Богдановки и Петровского.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Донбасс, ООС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.