До нового года в Украине создадут э-реестр фермеров для льготных кредитов на покупку земли

КИЕВ. 11 ноября. УНН. До нового года в Украине создадут электронный реестр сельхозпроизводителей, на основе данных которого государство будет оказывать поддержку в кредитовании покупки земли после введения земельного рынка. Об этом заявил глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Николай Сольский во время брифинга после Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"Сейчас делается реестр электронный всех малых, средних и крупных, упрощенный. На это выделены средства. Он будет максимально быстро сделан до нового года. В соответствии с этим реестром, будут сделаны некоторые принадлежности для того, чтобы малые и средние имели упрощенный доступ к обычным коммерческим кредитам", - отметил Сольский, отвечая на вопрос, каким образом будет реализовываться государственная поддержка фермеров в случае открытия рынка земли.

По его словам, в соответствии с достигнутыми с коммерческими банками договоренностями, для средних и малых фермеров планируют значительно упростить предоставление кредитов. Будут предусмотрены даже декларативные заявления, на основании которых будут выдаваться кредиты.

При этом он добавил, что пока обсуждается вопрос о компенсации государством 70% процентов по кредитам. Предварительно условия предоставления такого кредита, по словам нардепа, ограничиваются ведением сельскохозяйственной деятельности и регистрации в Украине, а также отсутствием долгов и банкротства.

Напомним, до конца текущего года парламент должен принять блок земельных законопроектов. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время Согласительного совета.