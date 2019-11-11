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НАПК подало на регистрацию документ, который откроет доступ НАБУ к реестру деклараций

НАПК подало на регистрацию документ, который откроет доступ НАБУ к реестру деклараций

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Национальное агентство предотвращения коррупции направило на государственную регистрацию документ, который откроет доступ детективам НАБУ в реестр деклараций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Национальное агентство подало на государственную регистрацию в Министерство юстиции совместный приказ НАПК и директора Национального антикоррупционного бюро относительно порядка доступа НАБУ к Реестру деклараций", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, утверждение порядка должно урегулировать вопрос обеспечения доступа детективов НАБУ к непубличной части реестра деклараций. Документ также регулирует вопросы защиты информации при взаимодействии двух антикоррупционных органов.

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"Документ содержит ссылки на Меморандум между НАПК и НАБУ о сотрудничестве и обмене информацией, которым обе стороны выразили и юридически закрепили намерения, в частности, развития сотрудничества в сфере предотвращения и противодействия коррупции", - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, Национальное агентство по предупреждению коррупции рассчитывает на поддержку международных партнеров в вопросе модернизации реестра деклараций.

Источник: УНН
Теги: Украина, декларация, НАПК
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