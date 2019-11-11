Денисова рассказала новые детали о задержании в Польше Игоря Мазура

КИИВ.11 ноября. УНН. Задержание украинского добровольца Игоря Мазура в Польше произошло не на основании установления красной карточки Интерпола, а путем предъявления циркулярного сообщения, распространение которого было ограничено определенными странами, что свидетельствует о злоупотреблении Россией Уставом Интерпола. Об этом сообщила на своем Telegram-канале Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

"Только что встретилась с женой сотрудника Секретариата Уполномоченного по правам человека Игоря Мазура, который был задержан 9 ноября в Польше на КПП "Ягодин-Дорогуск", - написала Денисова.

Она сообщила, что вместе с женой задержанного обсудила вопросы защиты и возвращения его на родину.

"Также во время встречи пообщалась по телефону с Игорем и Генеральным консулом Украины в Люблине Василием Павленко о дальнейших совместных действиях. Задержание Игоря Мазура произошло не на основании установления красной карточки, как это делается обычно в практике сотрудничества с Интерполом, а путем предъявления циркулярного сообщения, распространение которого было ограничено определенными странами, что свидетельствует о злоупотреблении Россией Уставом Интерпола и неправомерное использование Организации как инструмента гибридной войны для политически мотивированных преследований украинцев", - рассказала омбудсмен.

По ее словам, из-за этого она "обратилась к Уполномоченному по гражданским правам Республики Польша господину Адаму Боднару с настоятельной просьбой дать правовую оценку неправомерным действиям относительно политически мотивированного задержания украинского гражданина и принять соответствующие меры для его защиты".

Кроме того, Денисова рассказала, что проинформировала жену Мазура о том, что министр юстиции Украины Денис Малюська лично занимается и отрабатывает механизм защиты, чтобы не допустить экстрадиции нашего соотечественника в РФ.

Как сообщал УНН, 9 ноября в Польше задержали заместителя командира УНСО, добровольца Игоря Мазура.

Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Ґошевська заверила, что задержание активиста и ветерана войны в Донбассе Игоря Мазура в Польше является "исключительно техническим" шагом и гарантирует невиновность задержанного.

Игорь Мазур активист и участник Революции Достоинства, в 2014-м году был руководителем "Правого сектора" в Киевской области и начальником штаба двадцать четвёртой сотни Самооборона Майдана.

С мая 2014 го воевал в зоне проведения АТО в добровольческом батальоне, в 2015-м году присоединился к рядам ВСУ. После демобилизации продолжил активную общественную деятельность, стал главой партии УНА-УНСО и заместителем главного командира УНСО.

Кроме того Игорь Мазур является главным специалистом Офиса Уполномоченного ВРУ по правам человека, помощником народного депутата Украины и имеет государственные награды, полученные за участие в защите независимости и суверенитета Украины.