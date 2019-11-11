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Украинцы стали меньше доверять армии и Президенту - опрос

Украинцы стали меньше доверять армии и Президенту - опрос

КИЕВ. 11 ноября. УНН. По сравнению с прошлым месяцем уровень доверия граждан Украины к Вооруженным силам упал с 75% до 70%, а к Президенту Владимиру Зеленскому - с 70% до 68%. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова, передает УНН.

"Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается к Вооруженным силам Украины (им доверяют 70% опрошенных), волонтерским организациям (70%), Президенту Украины (68%), церкви (65%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (63%), добровольческим батальонам (62%), Национальной гвардии Украины (58%), Государственной пограничной службе (57,5%), СМИ Украины (54%), общественным организациям (51%)", - говорится в опросе.

По данным исследования, недоверие чаще высказывается СМИ России (не доверяют им 80% опрошенных), судебной системе в целом (73%), государственному аппарату (чиновникам) (68,5%), местным судам (68%), политическим партиям (66%), коммерческим банкам (66%), прокуратуре (63%), Верховному суду (62%), Конституционному суду Украины (58%), Антикоррупционному суду (57%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (56%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) (56%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) (56%), Национальному банку Украины (52%).

Характеризуя действия власти, чаще всего граждане Украины считают, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока в основном не удается сделать (такое мнение разделяют 44%, в октябре 2019 года так считали 41,5% респондентов), 25% опрошенных считают, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране и во многом ей это удается (в октябре ˗ 29%), и 23% - что новая власть не пытается улучшить ситуацию в стране, а лишь имитирует усилия в этом направлении (в октябре эту точку зрения разделяли 20% опрошенных).

Доля респондентов, которые ответили, что действия новой власти оправдали их надежды, по сравнению с октябрем уменьшилась с 23% до 17%, неизменной (5%) осталась доля тех, кто отвечает, что действия новой власти оказались лучше, чем они ожидали. 

С 9% до 14% возросла доля тех, кто заявил, что новая власть не оправдала их надежд, и неизменными на статистически значимом уровне оставались следующие показатели: 12% в октябре и 13% в ноябре отметили, что от новой власти они ничего хорошего не ожидали, так и произошло, соответственно 6% и 7% - что они от новой власти ничего хорошего не ожидали, но она оказалась еще хуже, чем они думали. А чаще всего (40% опрошенных в октябре и 37% граждан в ноябре) придерживаются мнения, что еще слишком рано давать оценку действиям власти.

"Хотя чаще всего граждане Украины считают, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая, однако доля согласных с этим по сравнению с октябрем снизилась с 48% до 43%. С 27% до 30% возросла доля тех, кто считает, что она ничем существенно не отличается от предыдущей, с 8% до 12% - тех, кто считает, что она хуже предыдущей", - говорится в исследовании.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября 2019 года. Было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная, с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, согласно результатам октябрьского опроса, уровень доверия украинцев к Вооруженным силам Украины вырос до 75%, а доверие к президенту страны Владимиру Зеленскому среди граждан существенно меньше. Президенту Украины доверяли 70% - при 79% месяцем ранее, уровень доверия к волонтерским организациям составил 69%.

Источник: УНН
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