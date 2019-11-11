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Дубилет представил нового председателя Нацагентства по вопросам госслужбы

Дубилет представил нового председателя Нацагентства по вопросам госслужбы

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет представил нового председателя Национального агентства по вопросам государственной службы Александра Стародубцева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служб Передача.

"Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет представил нового Председателя Передача Александра Стародубцева", - говорится в сообщении.

Указано, что представляя нового руководителя, Дмитрий Дубилет акцентировал внимание на главных задачах Нацагентства: приближении стандартов, по которым работают государственные служащие, к стандартам в коммерческом секторе.

"Все, что можно - упростить, а то, что осталось - перевести полностью в электронную форму", - отметил Дмитрий Дубилет.

Также министр Кабинета министров отметил, что Нацагентство должна стать тем центром, благодаря которому служащие всех уровней будут развиваться.

В свою очередь, Председатель Нацагентства Александр Стародубцев высказал свое видение основных направлений деятельности Нацагентства на ближайший год, среди которых: HR и диджитализация, реформирования Нацагентства, отказ от несвойственных функций и запуск новых проектов.

Напомним, заместитель Зеленского представил нового председателя Кировоградской ОГА.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, агентство
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