Верещук проголосует "за" исключение Яременко из фракции "Слуга народа"

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Представитель правительства в парламенте Ирина Верещук сообщила, что если встанет вопрос об исключении из фракции "Слуга народа" председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко, то она проголосует "за". Об этом она заявила перед заседанием фракции "Слуга народа", передает корреспондент УНН.

"Моя личная позиция - если будет вынесение вопроса на голосование о снятии его с должности главы комитета я буду голосовать "за". Я не думаю, что дойдет до вопроса исключения из фракции, прекращения его депутатских полномочий. Но если дойдет - я буду голосовать за", - сказала Верещук.

Напомним, фракция "Слуги народа" сегодня рассмотрит заявление председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко о сложении полномочий председателя комитета.

Ранее УНН сообщал, что 11 ноября фракция "Слуга народа" соберется на заседание.