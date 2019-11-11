Верещук об увольнении Геруса: это правильное решение Президента

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Представитель правительства в парламенте Ирина Верещук считает правильным решение Президента Украины Владимира Зеленского об освобождении от должности представителя Президента в Кабмине Андрея Геруса. Об этом она заявила перед заседанием фракции "Слуга народа", передает корреспондент УНН.

"Это правильное решение Президента. Я бы даже сказала, что с опозданием", - заявила Верещук.

Напомним, что сам Герус сообщил, что с конца августа не посетил ни одно заседание Кабмина, то есть де-факто уже более 2 месяцев не выполнял функций представителя Президента в Кабмине.

Ранее УНН сообщал, что 11 ноября Президент Украины Владимир Зеленский сменил своего представителя в Кабинете министров Украины, освободив от этой должности Геруса и назначив на эту должность Алексея Перевезенцева.