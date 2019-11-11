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Милованов прокомментировал "исчезновение" земельного законопроекта с повестки дня ВР

Милованов прокомментировал "исчезновение" земельного законопроекта с повестки дня ВР

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов прокомментировал "исчезновение" с повестки дня пленарного заседания Верховной Рады на 12 ноября законопроекта о рынке земли, передает УНН.

Милованов, исходя из заседания фракции "Слуга народа", отметил, что не знает, почему законопроект о рынке земли исчез с повестки дня ВР на 12 ноября.

"Это не ко мне, это к Разумкову", - сказал он журналистам возле "Паркового".

Кроме того, министр объяснил, почему приходил на заседание фракции.

"Отвечал на вопросы", - уточнил Милованов.

Напомним, в повестке дня пленарного заседания Верховной Рады на 12 ноября отсутствует законопроект о рынке земли.

Как сообщал УНН, Президент Украины 11 ноября выступил с обращением о рынке земли. В частности, он заявил, что вопрос о возможности приобретения земель иностранцами будет вынесен на референдум и только в случае одобрения на плебисците такая возможность будет отражена в законодательстве.

Источник: УНН
Теги: земля, ВР, Украина, Тимофей Милованов
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