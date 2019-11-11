Фракция "Слуга народа" рассматривает Бюджет-2020: докладывает Гончарук
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Премьер-министр Алексей Гончарук на заседании фракции "Слуга народа" сообщает о проекте бюджета на 2020 год. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Антон Поляков, покинув заседание фракции, передает корреспондент УНН.
"Заседание фракции продолжается. Гончарук только начал свой доклад о бюджете. То есть, это будет происходить еще минимум час-полтора точно", - отметил Поляков.
По его словам, кроме бюджета на 2020 год на заседании фракции "Слуга народа" никакие вопросы не поднимались.
Кроме того, по словам нардепа, еще не поднимался вопрос в отношении председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко, в зале он его не видел.
Напомним, представитель правительства в парламенте Ирина Верещук сообщила, если встанет вопрос об исключении из фракции "Слуга народа" председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко, то она проголосует "за".