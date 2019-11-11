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Фракция "Слуга народа" рассматривает Бюджет-2020: докладывает Гончарук

Фракция "Слуга народа" рассматривает Бюджет-2020: докладывает Гончарук

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Премьер-министр Алексей Гончарук на заседании фракции "Слуга народа" сообщает о проекте бюджета на 2020 год. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Антон Поляков, покинув заседание фракции, передает корреспондент УНН.

"Заседание фракции продолжается. Гончарук только начал свой доклад о бюджете. То есть, это будет происходить еще минимум час-полтора точно", - отметил Поляков.

По его словам, кроме бюджета на 2020 год на заседании фракции "Слуга народа" никакие вопросы не поднимались.

Кроме того, по словам нардепа, еще не поднимался вопрос в отношении председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко, в зале он его не видел.

Напомним, представитель правительства в парламенте Ирина Верещук сообщила, если встанет вопрос об исключении из фракции "Слуга народа" председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко, то она проголосует "за".

Источник: УНН
Теги: Украина, Слуга народа, Бюджет-2020
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