Регистрация | Вход |
USD: 24,50 -0,0139  EUR: 27,04 -0,1208 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 11 ноября 2019 22:22
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Житомирской области застрелили адвоката одного из подозреваемых по делу Вороненкова
В Житомирской области застрелили адвоката одного из подозреваемых по делу Вороненкова
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5760
Версия для печати

"Слуга народа" проведет отдельное заседание фракции по закону о земле - Арахамия

"Слуга народа" проведет отдельное заседание фракции по закону о земле - Арахамия

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Фракция "Слуга народа" в среду, 13 ноября, проведет отдельное заседание по закону о земле. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, покинув заседание фракции, передает корреспондент УНН.

"Завтра с повестки дня закон о земле, возможно, сняли. Ведь завтра 11 или 12 важных законопроектов. В связи с этим, пожалуй, и перенесли. Рассмотрение закона о земле займет весь день. О земле у нас будет отдельное заседание фракции, думаю, послезавтра", - сказал Арахамия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дубинский объяснил, почему земельный законопроект "исчез" с повестки дня ВР

Напомним, народный депутат Александр Дубинский объяснил, что земельный законопроект "исчез" с повестки дня ВР, поскольку нужно подумать над поправками и откорректировать документ.

Источник: УНН
Теги: земля, Украина, Слуга народа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.