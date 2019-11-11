"Слуга народа" проведет отдельное заседание фракции по закону о земле - Арахамия

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Фракция "Слуга народа" в среду, 13 ноября, проведет отдельное заседание по закону о земле. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, покинув заседание фракции, передает корреспондент УНН.

"Завтра с повестки дня закон о земле, возможно, сняли. Ведь завтра 11 или 12 важных законопроектов. В связи с этим, пожалуй, и перенесли. Рассмотрение закона о земле займет весь день. О земле у нас будет отдельное заседание фракции, думаю, послезавтра", - сказал Арахамия.

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Напомним, народный депутат Александр Дубинский объяснил, что земельный законопроект "исчез" с повестки дня ВР, поскольку нужно подумать над поправками и откорректировать документ.