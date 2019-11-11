Регистрация | Вход |
USD: 24,50 -0,0139  EUR: 27,04 -0,1208 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 11 ноября 2019 22:22
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Житомирской области застрелили адвоката одного из подозреваемых по делу Вороненкова
В Житомирской области застрелили адвоката одного из подозреваемых по делу Вороненкова
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
1965
Версия для печати

В пятницу Рада рассмотрит увольнение Яременко с должности председателя комитета - Арахамия

В пятницу Рада рассмотрит увольнение Яременко с должности председателя комитета - Арахамия

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Верховная Рада Украины в пятницу, 15 ноября, будет голосовать по увольнению Богдана Яременко с должности главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Об этом сообщил после заседания фракции "Слуга народа" председатель фракции Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

"Голосование будет на этой неделе, в пятницу, чтобы он (Яременко - ред.) покинул должность", - сообщил Арахамия.

Как сообщал УНН, по словам народного депутата Андрея Геруса, на заседании фракции "Слуга народа" приняли решение о необходимости переизбрания председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, которую сейчас занимает Богдан Яременко.

Напомним, председатель Комитета ВР по вопросам внешней политики Богдан Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета.

Ранее в сети появились фото переписки нардепа Яременко, где он якобы общался в онлайн-сети знакомств о интиме за деньги. На это Яременко на своей странице в Facebook заявил, что во время заседания Верховной Рады устроил "провокацию" и позволил журналистам сфотографировать свою сфабрикованную "переписку".

Позже Яременко удалил упомянутый пост и извинился "перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы".

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, голосование
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.