ВР планирует рассмотреть вопросы рынка электроэнергии и сложения мандата Луценко

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании во вторник, 12 ноября, планирует рассмотреть законопроекты относительно изменений в закон о рынке электроэнергии, планирования развития и содержания автомобильных дорог. В повестке дня и вопрос прекращения полномочий народного депутата Ирины Луценко. Об этом сообщается на сайте парламента, передает УНН.

Народные депутаты сегодня собираются рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект по упрощению процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий общин (№2189).

Также в повестке дня законопроект по совершенствованию образовательной деятельности в сфере высшего образования (№2299), изменения в закон "О рынке электроэнергии" (№2233 и альтернативные к нему), изменения в Налоговый кодекс по ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости (№2047 и альтернативные к нему), проект закона об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора (№2172).

Для включения в повестку дня и принятия решения стоит вопрос правительственного законопроекта по урегулированию вопроса добычи янтаря (№2240).

Во втором чтении Верховная Рада планирует рассмотреть законопроекты о введении среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования (№1041), о внесении изменений в УК Украины об ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств (№1152-1), относительно гармонизации законодательства в сфере сравнительной рекламы с правом Европейского Союза (№0953).

Также в проекте повестки дня - проект постановления №2395 о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Ирины Луценко (проект с представлением комитета предоставлен 12 ноября).

Напомним, 4 ноября Ирина Луценко заявила о написании заявления о сложении мандата.