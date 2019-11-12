Регистрация | Вход |
USD: 24,50 -0,0139  EUR: 27,04 -0,1208 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 12 ноября 2019 10:31
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Киев на работу светофоров с начала года потратил почти 2,5 млн грн
Киев на работу светофоров с начала года потратил почти 2,5 млн грн
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3165
Версия для печати

В Раде ожидают принятия закона о рынке земли до конца года, впрочем консенсуса пока нет

В Раде ожидают принятия закона о рынке земли до конца года, впрочем консенсуса пока нет

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Законодательные изменения относительно введения рынка земли в Украине должны состояться до конца года, впрочем народные депутаты до сих пор не пришли к единому мнению по этому вопросу. Об этом заявила представитель правительства в парламенте Ирина Верещук журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"Есть с десяток альтернативных законопроектов (относительно введения рынка земли - ред.), в каждом из них есть какая-то разница. И если есть так много альтернативных законопроектов, это говорит, что они не совершенны, это говорит, что нет единого мнения и нет консенсуса", - отметила Верещук.

По ее словам, народным избранникам следует работать до тех пор, пока не будет сформулирован один-два законопроекта, которые позволят всем понять, что хотят изменить законодатели.

При этом она добавила, что вопрос продажи земли иностранцам следует выносить на референдум, впрочем в целом проблема открытия рынка земли в стране не требует такого широкого обсуждения.

"Я думаю, что это будет до конца года, когда мы говорим о рассмотрении законодательных изменений", - добавила нардеп.

Напомним, не может быть и речи об открытии рынков земли, пока в государственный кадастр не будут внесены все сельскохозяйственные земли. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Источник: УНН
Теги: земля, Верховная Рада, законы, рынок
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.