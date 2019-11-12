В Раде ожидают принятия закона о рынке земли до конца года, впрочем консенсуса пока нет

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Законодательные изменения относительно введения рынка земли в Украине должны состояться до конца года, впрочем народные депутаты до сих пор не пришли к единому мнению по этому вопросу. Об этом заявила представитель правительства в парламенте Ирина Верещук журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"Есть с десяток альтернативных законопроектов (относительно введения рынка земли - ред.), в каждом из них есть какая-то разница. И если есть так много альтернативных законопроектов, это говорит, что они не совершенны, это говорит, что нет единого мнения и нет консенсуса", - отметила Верещук.

По ее словам, народным избранникам следует работать до тех пор, пока не будет сформулирован один-два законопроекта, которые позволят всем понять, что хотят изменить законодатели.

При этом она добавила, что вопрос продажи земли иностранцам следует выносить на референдум, впрочем в целом проблема открытия рынка земли в стране не требует такого широкого обсуждения.

"Я думаю, что это будет до конца года, когда мы говорим о рассмотрении законодательных изменений", - добавила нардеп.

Напомним, не может быть и речи об открытии рынков земли, пока в государственный кадастр не будут внесены все сельскохозяйственные земли. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.