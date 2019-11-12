Верещук: разведение войск нужно для украинцев, а не для встречи "нормандской четверки"

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Разведение войск на Донбассе нужно для сохранения жизни украинцев, а не только для встречи "нормандской четверки". Об этом заявила представитель правительства в парламенте Ирина Верещук журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"Разведение проводится не только для того, чтобы встретиться в "нормандском формате" - разведение нужно и нам. В любом случае, разведение сил и средств является необходимым элементом, ибо в противном случае наши ребята и гражданское население будут погибать", - отметила Верещук.

Напомним, вчера в районе Богдановки и Петровского завершилась практическая фаза разведения от линии разграничения сил и средств Вооруженных сил Украины и оккупационных войск. 12 ноября начнется разминирование участка.