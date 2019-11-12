В "Слуге народа" не исключают проведения встречи "нормандской четверки" в декабре

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Встреча сторон в "нормандском формате" может состояться в декабре этого года. Об этом заявила представитель правительства в парламенте Ирина Верещук журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"Я думаю, что такая встреча, если и состоится, то будет в декабре", - отметила Верещук, отвечая на вопрос, когда ожидать проведения встречи в "нормандском формате".

По ее словам, этот вопрос пока тормозится российской стороной, поскольку все другие заинтересованные стороны высказались о своей готовности встретиться.

Напомним, дата саммита "нормандской четверки" пока не определена, нужно дождаться завершения разведения сил на юго-востоке Украины.