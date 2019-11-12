Нардепы в очередной раз изменили повестку дня сессии

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Парламентарии на утреннем пленарном заседании парламента во вторник приняли постановление о внесении изменений в повестку дня второй сессии Верховной Рады. Соответствующее решение поддержали 286 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект постановления 2101-11 о внесении изменений в повестку дня второй сессии Верховной Рады Украины девятого созыва предусматривает включение дополнительных законопроектов и вопросов.

При этом фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина" заявили, что не будут поддерживать этот проект постановления из-за бойкота монобольшинством предложенных оппозицией законопроектов.

Напомним, нынешнюю пленарную неделю обещали для народных избранников тяжелой. В частности, парламентарии планируют рассмотреть проект Государственного бюджета на следующий год в четверг, 14 ноября.