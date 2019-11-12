Глава МИД: украинцы требуют от Зеленского попробовать договориться с Путиным

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Украинцы, которые дали шанс Президенту Владимиру Зеленскому, не только рассчитывают, но требуют от него попытаться найти возможность взаимодействия с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова", передает УНН.

"Лидеры меняются, и каждый из них делает честную попытку наладить с ним (Путиным - ред.) отношения. Мы с вами понимаем, что вряд ли удастся достичь значительного прогресса, с другой стороны не попробовать мы не можем перед народом", - сказал министр.

По его словам, каждый Глава государства делал честную попытку "не то что договориться с ним, а найти какую-то возможность взаимодействия, найти возможность так построить отношения, чтобы не умирали люди и чтобы наша торговля, может, не процветала, но хотя бы не умирала".

"Я считаю, что мы, украинцы, давшие шанс конкретному Президенту Владимиру Зеленскому стать Президентом и повести эту страну вперед, не только рассчитываем, но требуем от него, чтобы он сделал эту попытку. Мы ее сейчас наблюдаем, мы сейчас выполнили довольно болезненное условие, наша дискуссия подтверждает, что это является болезненными условиями для общества. Теперь у нас есть возможность привлечь Путина к ответственности, что мы и сделали. Давайте сядем и попробуем договориться", - добавил дипломат.

Как сообщал УНН, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил встречу Президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина тет-а-тет в Казахстане.