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Нардепы приняли за основу изменения в закон о добровольном объединении теробщин

Нардепы приняли за основу изменения в закон о добровольном объединении теробщин

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Парламентарии приняли за основу изменения в закон о добровольном объединении территориальных общин. Соответствующее решение поддержали 283 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Проект Закона 2189 о внесении изменений в Закон Украины "О добровольном объединении территориальных общин" (относительно упрощения процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий общин Автономной Республики Крым, областей) направлен на активизацию и упорядочение процесса формирования способных территориальных общин.

Предполагается, что принятие этого проекта закона позволит создать условия для формирования полноценной жизненной среды и развития территориальных общин, обеспечит эффективное использование потенциала территорий.

При этом народные избранники сократили наполовину сроки подготовки проекта закона ко второму чтению.

Напомним, изменения в Конституцию и соответствующие законопроекты, касающиеся децентрализации, должны быть приняты за полгода.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, голосование, территориальные общины, изменения
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