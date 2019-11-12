Венецианская комиссия прибыла в Украину для заключения относительно закона о судебной реформе

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Делегация Венецианской комиссии прибыла в Украину для своего заключения относительно законов о судебной реформе, инициированных Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Судебная власть Украины, информирует УНН.

11 ноября 2019 года в Высшем совете правосудия состоялась встреча представителей Высшего совета правосудия и членов Венецианской комиссии.

Руководитель отдела конституционной юстиции, секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт отметил, что члены комиссии прибыли в Украину лично услышать мнения разных представителей правовой системы страны относительно закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторых законов Украины относительно деятельности органов судейского управления".

Делегаты будут пытаться также выяснить, реальны ли выполнения положений закона и произошли ли соответствующие консультации парламентариев с органом судейского управления и т.п.

"Мы являемся представителями двух институтов, которые действительно имеют единственную задачу - обеспечить независимость судебной власти", - сказал Томас Маркерт.

Ранее, Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект относительно судебной реформы. Несколько позже, утвержденный законопроект опубликовали в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины", а на следующий день - закон вступил в силу.

После этого премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что судебная реформа в Украине может затянуться.

"Эта реформа, возможно, самая сложная, она, возможно, затянется на несколько месяцев, а результаты мы получим позже. Но в чем точно я не сомневаюсь - в том, что ситуация с каждым днем будет улучшаться", - сказал он.

Как сообщалось ранее, в МИДе Украины приняли делегацию Венецианской комиссии, которая должна дать оценку закону о языке.



