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Рада начала совершенствовать высшее образование

Рада начала совершенствовать высшее образование

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Народные депутаты приняли за основу изменения в законы по совершенствованию образовательной деятельности в сфере высшего образования. Соответствующее решение поддержали 311 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект закона №2299 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования направлен на урегулирование таких сфер, как лицензирование образовательной деятельности, вступление для обучения при получении высшего образования, реализация междисциплинарных образовательных программ, а также отдельных вопросов, касающихся обеспечения качества высшего образования, обучения, ориентированного на студентов, форм получения образования, требований к руководителю учреждения, Национальной рамки квалификаций и т.п.

По мнению авторов законопроекта, его принятие создаст условия укрепления европейских принципов функционирования системы высшего образования, что будет способствовать его сближению с другими странами Болонского процесса, - прозрачности, добродетели, автономии, ответственности за результат, определит и усилит основы студентоориентированного обучения в учреждениях высшего образования, возможности влияния студентов на качество образовательных услуг и управления вузами, создаст предпосылки для более равного доступа к образованию и качественного измерения достижений благодаря расширению сферы использования внешнего независимого оценивания, усовершенствует основные инструменты влияния государства на деятельность учебных заведений - лицензирование и аккредитацию.

При этом парламентарии приняли решение о сокращении наполовину сроков подготовки законопроекта ко второму чтению.

Напомним, услуги высшего образования в Украине в сентябре подорожали на 12,6%.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, реформы, образование, парламент
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