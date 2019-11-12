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Рада сделала шаг к отделению политических должностей от госслужбы

Рада сделала шаг к отделению политических должностей от госслужбы

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Парламентарии приняли за основу изменения в законодательстве, касающиеся вопросов разделения государственной службы и отделения политических должностей от должностей государственной службы. Соответствующее решение поддержали 273 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Проект Закона 2260 о внесении изменений в некоторые законы Украины, касающиеся вопросов разделения государственной службы и отделения политических должностей от должностей государственной службы, направленный на определение единых подходов в сфере государственной службы в государственных органах и внедрение электронных форм коммуникации граждан с государством.

С этой целью проект закона направлен на приведение положений отдельных законодательных актов, регулирующих деятельность государственных органов, в частности в части прохождения государственной службы, в соответствие с Законом Украины "О государственной службе", а также техническое уточнение его норм.

По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит определить единые подходы в системе органов государственной власти, обеспечит приведение в соответствие положений отдельных законодательных актов, регулирующих деятельность государственных органов, в частности в части прохождения государственной службы, в соответствие с Законом Украины "О государственной службе", и будет способствовать упрощению формы коммуникации институтов гражданского общества с государственными органами путем усовершенствования электронной формы взаимодействия.

Как отметила во время обсуждения нардеп Елена Шкрум, законопроект был зарегистрирован еще в июле 2016 года и он направлен на поддержку реформы государственной службы.

Напомним, в связи с анонсированным правительством сокращением количества государственных служащих в органах социальной защиты населения в Донецкой и Луганской областях возможен коллапс, поскольку и сейчас, сокращение, в отдельных учреждениях наблюдаются значительные очереди из вынужденных переселенцев и жителей оккупированных территорий.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, законы, госслужба, политика
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