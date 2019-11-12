В "Слуге народа" рассказали, что изменит закон о добыче янтаря

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря предусматривает упрощение прощедуры получения лицензии на эту деятельность, а также введение уголовной ответственности за незаконную деятельность в этой сфере. Об этом заявила представитель правительства в парламенте Ирина Верещук журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"Речь идет об упрощении лицензирования, а также об увеличении уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря", - отметила Верещук.

По ее словам, законопроект предусматривает изменение процедуры получения лицензии на добычу янтаря, которая сейчас является "неподъемной" с тем, чтобы она стала прозрачной и доступной. Контролировать выдачу таких лицензий должно государство, а выдача лицензий будет осуществляться гражданам Украины и учреждениям, в том числе государственным.

При этом она добавила, что сейчас государственные компании, осуществляющие добычу камня, декларируют убытки.

Напомним, Кабинет министров подготовил законопроект, направленный на усиление уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря.

Сегодня соответствующий проект закона был включен в повестку дня.